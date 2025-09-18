Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Zagueiro do Botafogo, Barboza vai às redes sociais reclamar de pênalti ignorado

Decisão do árbitro impossibilitou a vitória do Alvinegro em partida contra o Mirassol pelo Campeonato Brasileiro
O zagueiro Alexander Barboza, do Botafogo, reclamou de um pênalti não marcado. A polêmica ocorreu no empate em 3 a 3 contra o Mirassol, na última quarta-feira (17). O jogador, que sofreu um pisão claro dentro da área, usou suas redes sociais para mostrar o pé machucado e, claro, questionar a decisão da equipe de arbitragem no lance.

O lance da discórdia ocorreu aos 19 minutos do segundo tempo. O zagueiro do Botafogo, Alexander Barboza, recebeu um pisão do defensor João Victor, do Mirassol. O árbitro da partida, Bruno Pereira Vasconcelos, no entanto, não marcou a penalidade. O VAR, de igual forma, também não recomendou a revisão do lance no monitor.

Barboza chegou a receber atendimento médico por conta do pisão. A partida, no entanto, seguiu normalmente após a breve paralisação.

Em uma postagem em seu perfil, o zagueiro argentino-uruguaio mostrou o resultado do lance. A foto exibe o seu tornozelo bastante machucado, onde ele levou o pisão. De forma irônica, o jogador escreveu “NADA” na legenda da imagem. A palavra, em caixa alta, indica sua clara insatisfação com a não marcação da falta.

Lance com Barboza poderia ter determinado a vitória

O lance polêmico, aliás, ocorreu em um momento crucial da partida. O Botafogo abriu uma vantagem de três gols de diferença no primeiro tempo. A equipe, no entanto, permitiu a reação e o empate do Mirassol na etapa final. O pênalti não marcado, portanto, poderia ter resultado no gol da vitória do time alvinegro.

Com o empate, o Botafogo chegou aos 36 pontos na tabela do Brasileirão. O time volta a campo no próximo sábado (20), às 18h30. O adversário será o Atlético, em jogo que ocorre no estádio Nilton Santos. A equipe alvinegra, por fim, chegará para a 24ª rodada ocupando a quinta colocação no campeonato.

Botafogo

