Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Wolverhampton renova com Vitor Pereira por mais três temporadas

Wolverhampton renova com Vitor Pereira por mais três temporadas

Mesmo com início ruim na Premier League, técnico português ganha voto de confiança dos Wolves
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Wolverhampton confirmou nesta quinta-feira (18) a renovação de contrato de Vitor Pereira por mais três temporadas. O treinador português chegou ao clube em dezembro de 2024 para substituir Julen Lopetegui, quando os Wolves ocupavam a penúltima posição da Premier League, e conseguiu evitar o rebaixamento.

LEIA MAIS: Son marca primeiro hat-trick na MLS e brilha na vitória do Los Angeles FC

Porém, o início da atual temporada tem sido difícil. A equipe perdeu os quatro primeiros jogos na Premier League: 4 a 0 para o Manchester City, 1 a 0 para o Bournemouth, 3 a 2 para o Everton e 1 a 0 para o Newcastle, ocupando atualmente a lanterna do Campeonato Inglês.

“Tenho muito orgulho de ser o técnico do Wolves. É uma honra para mim. Este é o clube que me abriu as portas para a Premier League, a melhor liga do mundo. Agora é hora de estarmos unidos. Esta é uma cidade com um só clube, que respira futebol. É essa paixão que precisamos transformar em força para competir contra os melhores”, disse o treinador.

Por fim, no elenco comandado por Vitor Pereira no Wolverhampton estão: Jhon Arias e André, ex-Fluminense, e João Gomes, formado no Flamengo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Futebol Internacional

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar