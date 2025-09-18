Vasco tem em Diniz o trunfo para voltar a vencer o Flamengo; entenda

O treinador é quem mais venceu o Rubro-Negro desde 2019, ano que marca o início da era vencedora do clube / Crédito: Jogada 10

O Vasco quebra três tabus em caso de vitória sobre o Flamengo, no próximo domingo (21). Se isso acontecer, 0 Cruz-Maltino encerra uma sequência de 11 jogos sem vencer o rival, volta a ganhar o Clássico dos Milhões pelo Brasileirão depois de quase 10 anos, e termina o maior jejum de vitórias no novo Maracanã, que já dura 12 partidas. O retrospecto é desanimador, mas o Vasco tem um trunfo importante não mãos. Trata-se de Fernando Diniz, que parece ter a receita para vencer o Flamengo. Desde 2019, quando começou a era vitoriosa do rival, nenhum técnico ganhou jogos do Rubro-Negro quanto o treinador vascaíno.

LEIA MAIS: Com escassez de gols, Vegetti é questionado no Vasco e tem titularidade ameaçada São 24 jogos, com sete vitórias de Fernando Diniz, sete empates e 10 vitórias do Flamengo. Os confrontos aconteceram com o treinador comandando Fluminense, São Paulo, Santos e Cruzeiro. Portanto, essa será a primeira vez do técnico à frente do Vasco no Clássico dos Milhões. Até 2023, Fernando Diniz tinha vantagem sobre o Flamengo, impondo ao Rubro-Negro duras derrotas. Comandando o São Paulo em 2020, aplicou uma goleada em pleno Maracanã por 4 a 1 e passou na Copa do Brasil, com um placar agregado de 5 a 1. Com o Fluminense, conquistou o Carioca de 2023 com uma goleada por 4 a 1. No entanto, a freguesia mudou de lado a partir do ano passado. Fernando Diniz perdeu quatro dos cinco jogos contra o Flamengo, que passou a ter vantagem no histórico do confronto.

Melhor do que Abel Ferreira Em aproveitamento, levando em consideração os técnicos que venceram o Flamengo pelo menos três vezes a partir de 2019, Fernando Diniz tem o 5º melhor. No entanto, da lista, o treinador do Vasco é quem mais enfrentou o Rubro-Negro. Jorge Sampaoli por exemplo, tem 75% de aproveitamento diante do Flamengo, mas em apenas 4 jogos. Abel Ferreira possui 36% de aproveitamento contra o Rubro-Negro, enquanto Fernando Diniz soma 38% no comando de equipes inferiores ao time do Palmeiras. Jorge Sampaoli – 3 vitórias – 1 derrota – 75%

Guto Ferreira – 3 vitórias – 1 empate – 1 derrota – 67%

Mauricio Barbieri – 3 vitórias – 3 empates – 4 derrotas – 40%

Mano Menezes – 3 vitórias – 5 empates – 4 derrotas – 39%

Fernando Diniz – 7 vitórias – 7 empates – 10 derrotas – 38%

Roger Machado – 4 vitórias – 3 empates – 7 derrotas – 36%

Abel Ferreira – 3 vitórias – 6 empates – 5 derrotas – 36%

Juan Pablo Vojvoda – 3 vitórias – 1 empate – 5 derrotas – 28%