Torcida do Flamengo chega cedo para jogo contra o Estudiantes; manauara celebra segunda vez no Maracanã

João, flamenguista de Manaus, revela nervosismo para duelo pela Libertadores, mas garante que partida será 2 a 0 para o rubro-negro

Para ele, o jogo será 2 a 0 para o Flamengo, com gols de Arrascaeta e Pedro.

Flamenguistas de todas as regiões do Brasil estão presentes no Maracanã para o importante duelo do Flamengo contra o Estudiantes (ARG), pela ida das quartas de final da Copa Libertadores, nesta quinta-feira (18/9). Apesar de a bola só rolar às 21h30 (de Brasília), torcedores às centenas iam chegando mais de três horas antes do apito inicial. Um deles, João, de Manaus, está em apenas em seu segundo jogo do Mengão no Maior do Mundo.

“Hoje (quinta) não pode faltar o gol do Arrasca, né? E também do Pedro, para manter aquela confiança e para ele ser decisivo nos próximos jogos do Mengão”, apostou.

O Manauara chegou recentemente ao Rio de Janeiro, se mudando há poucos meses para a capital carioca. Um tanto perdido quanto a sua entrada (Sul), comemorou a instrução de um funcionário do Maracanã, antes de falar sobre sua expectativa para o jogo contra os argentinos.

“Quase me perdi (risos). Eu cheguei de Manaus, agora moro aqui no Rio. Já vim aqui no jogo contra o Grêmio (1 a 1, no dia 30 de agosto), mas hoje estou animado para essas quartas de final da Libertadores. Minha primeira Libertadores acompanhando. Expectativa é que eu estou muito nervoso (risos), mas hoje é Mengão. Vamos ganhar”, afirmou.