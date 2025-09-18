Sporting goleia o Kairat, time do Cazaquistão novato na Champions

Depois de um primeiro tempo complicado, portugueses deslancham e goleiam por 4 a 1 o rival que é de uma cidade quase na China / Crédito: Jogada 10

O Sporting, atual bicampeão português, começou com goleada a sua campanha na fase de grupos da Champions. Fez 4 a 1 no Kairat Almaty, campeão do Cazaquistão, por 4 a 0. O jogo foi nesta quinta-feira, 18/9, no Estádio do Alvalade, em Lisboa. Trincçao abiu o placar no primeiro tempo. Na etapa final,o Sporting fez três gols no intervalo de três minutos, construindo a goleada com novo gol de Trincçao, um do brasileiro Alisson Santos (ex-Vitíria) e uma pintura de Quenda. O Kairat descontou no fim, com gol brasileiro: Edmilson.

O Sporting dominou amplamente, principalmente no primeiro tempo, quando ainda teve um pênalti que o dinamarquês Hjulmand cobrou e o goleiro Kalmurza, um garoto de 18 anos, defendeu com o pé. Kalmurza foi um dos destaques da partida. Falhou no gol de Trincão, mas fez uma série de grandes defesas. Mas no segundo tempo viu o seu gol ser vazado três vezes em três minutos, Longa viagem Como curiosidade: o Cazaquistão é um país transcontinental, com 10% de seu território considerado europeu e 90% asiático. Em 2001, pediu para deixar a Confederação Asiática e, desde então, está filiado à UEFA (Confederação Europeia). Mas isso faz surgir uma peculiaridade que virou recorde: a cidade de Almati é do lado asiático e fica a apenas 20 km da fronteira do Cazaquistão com o Quirguistão e 250km da China. Isso significa que, para viajar até Portugal, a delegação percorreu 6.905 km de avião, em cerca de 11 horas de voo. Esta foi a maior viagem que uma equipe já fez para jogar uma partida de Champions League. Como comparação: a distância do extremo Sul do Brasil, Chuí, até o extremo Norte, Oiapoque, é de 5.576 km. A distância Kairat–Lisboa é maior do que a de Rio de Janeiro até Miami (6.742 km).

Veja como foi a derrota do Benfica para o Qarabag Trincão põe o Sporting na frente Apesar de o Kairat aparecer algumas vezes no ataque e ter uma ótima chance em chute de Satpaev — que o goleiro do Sporting, João Virgínia, defendeu com dificuldade —, a verdade é que o Sporting mandou no primeiro tempo. Todo no ataque e criando oportunidades claras, viu o goleiro do time cazaque brilhar intensamente em chutes de Pedro, Pote e Quenda, principalmente aos 25 minutos, quando defendeu, com o pé, um pênalti cobrado por Hjulmand. Contudo, de tanto tentar, o time lisboeta foi para o intervalo em vantagem graças a um belo gol de Trincão. O craque do Sporting, após boa trama do ataque pela esquerda, recebeu na entrada da área e bateu com força, de perna esquerda, no canto esquerdo de Kalmurza. Daria para o goleiro salvar, mas desta vez ele foi mal, pulando com a mão errada. Foi um bonito gol, porém defensável.

Goleada dos Leões no segundo tempo O segundo tempo começou muito elétrico. No primeiro minuto, Satpaev, na área, chutou e o goleiro João Virgínia fez uma defesa de muito reflexo. A resposta do Sporting veio aos dois minutos, com uma conclusão do colombiano Luiz Suárez no travessão. Aos 19, Trincão ampliou, após receber passe de Fresneda, que fez ótima jogada pela direita. Aí a porteira abriu: aos 21, Quenda partiu ao ataque pela direita e, na entrada da área, rolou para o chute de Alisson Santos, que fez seu primeiro gol com a camisa do Sporting. Aos 22, o quarto gol. Quenda praticamente quebrou a espinha do zagueiro número 3, driblando-o três vezes antes de mandar uma bomba. Não por acaso, este atacante de 18 anos já tem contrato com o Chelsea para a próxima temporada. O Kairat diminuiu aos 41 minutos com um gol brasileiro, de Edmilson em passe de Ricardinho Viana. Para ressalatar: Edmilson, 28 anos, começou no Audax-SP, mas desde 2019 defende agremiações menores do exterior. Ricardinho Viana, ex-Grêmio, 24 anos, que estava no futebol israelense antes de acertar com o Kairat para esta temporada. Fim de papo e 4 a 1 para os Leões.