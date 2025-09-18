Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Son marca primeiro hat-trick na MLS e brilha na vitória do Los Angeles FC

Sul-coreano balança a rede três vezes contra o Real Salt Lake e chega a cinco gols em seis jogos pelo novo clube
Heung-Min Son viveu uma noite especial na Major League Soccer (MLS). O atacante do Los Angeles FC marcou seu primeiro hat-trick na liga norte-americana na vitória por 4 a 1 sobre o Real Salt Lake nesta quinta-feira (18).

O sul-coreano precisou de somente 16 minutos para colocar sua equipe em vantagem com dois gols, sendo o segundo um belo chute de fora da área. No fim da partida, aos 37 minutos da segunda etapa, voltou a balançar as redes e completou o hat-trick. Denis Bouanga ainda deixou o dele perto do apito final para fechar o placar.

“É uma sensação maravilhosa marcar meu primeiro hat-trick na MLS. Estou muito feliz e grato. Mesmo quando não faço gols, sigo aproveitando cada momento aqui, seja nos treinos ou nos jogos, e principalmente quando conseguimos bons resultados fora de casa”, disse o jogador em entrevista à ‘BBC’ após a partida.

Ídolo do Tottenham, Son já soma cinco gols e uma assistência nas primeiras seis partidas pelo novo clube.

