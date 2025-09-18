São Paulo vacila na defesa, perde para a LDU e fica em situação delicada na Libertadores

São Paulo vacila na defesa, perde para a LDU e fica em situação delicada na LibertadoresTricolor não sentiu os efeitos da altitude, se impôs em Quito, mas não aproveito suas oportunidades e foi derrotado por 2 a 0
O São Paulo sofreu duro golpe na altitude no jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Na noite desta quinta-feira (18), o Tricolor até conseguiu jogar bem em Quito, criou oportunidades, mas sofreu com o ditado popular e perdeu por 2 a 0, em falhas da defesa.
Com o resultado, o Tricolor terá que repetir o marcador para conseguir levar a decisão para os pênaltis no jogo de volta, no Morumbis, na próxima quinta (25). Caso vença por três gols de diferença, o clube paulista avança direto para as semifinais.
Antes de decidir a vaga, o São Paulo entra em campo pelo Brasileirão, no clássico contra o Santos, no próximo domingo (21). Já a LDU encara a Universidad Católica no mesmo dia, pelo Campeonato Equatoriano.
LDU aproveita chance e sai na frente
O São Paulo começou melhor na partida. Embora não criasse grandes oportunidades, o Tricolor ficava com a bola e não caía na estratégia de jogo da LDU. Entretanto, na primeira vez que sofreu defensivamente, tomou o gol. Allala acertou um belo lançamento nas costas da marcação e Bryan Ramírez recebeu na área para bater no canto e abrir o marcador.
Na frente no placar, os donos da casa conseguiram melhorar na partida e tiveram a chance de ampliar. Quintero arriscou da entrada da área e Rafael caiu para fazer a defesa. O São Paulo voltou a ficar mais com a bola e conseguiu criar sua primeira oportunidade apenas aos 44 minutos. Enzo Díaz cruzou na área, Luciano tentou de bicicleta e mandou para fora.
São Paulo perde chances e desvantagem aumenta
O Tricolor voltou do intervalo melhor e teve boas oportunidades para marcar. Luciano recebeu na área, tirou o goleiro, mas chutou em cima do marcador. Porém, o jogador estava impedido. Em uma segunda oportunidade, o atacante recebeu sozinho na área e chutou para defesa de Gonzalo Valle. Depois, Rigoni recebeu de Maílton e finalizou forte por cima do gol.
O São Paulo seguiu em cima e tendo oportunidades. Marcos Antônio arriscou de fora da área e Gonzalo Valle defendeu com a ponta dos dedos. Entretanto, o ditado mais cruel do futebol apareceu. Pablo Maia errou na saída de bola, a LDU trocou passes e Estrada invadiu a área para marcar o segundo.
Com mais um gol de desvantagem, o Tricolor seguiu em cima para tentar sair com um resultado melhor. Ferreira recebeu na área, tirou da marcação e chutou para a defesa de Valle. Depois, o atacante deu toque para Luciano, que chutou em cima do goleiro. Nos acréscimos, uma nova bobeira da zaga, desta vez de Arboleda, que deixou a bola nos pés de Estrada, que só não marcou mais porque Rafael salvou. Fim de jogo e o São Paulo terá que escalar uma montanha agora no Morumbis para superar a desvantagem.
LDU 2 X 0 SÃO PAULO
QUARTAS DE FINAL DA COPA LIBERTADORES (JOGO DE IDA)
Data e horário: 18/9/2025, às 19h (de Brasília)
Local: Estádio Rodrigo Paz Delgado, Quito (EQU)
Gols: Bryan Ramírez, 14’/1ºT (1-0); Estrada, 33’/2ºT (2-0)
LDU: Gonzalo Valle; Allala, Ade e Quiñonez; Quintero (Cuero, 38’/2ºT), Gruezo, Villamil, Cornejo (Minda, 25’/2ºT) e Bryan Ramírez; Medina (Cabeza, 12’/2ºT) (Estrada, 25’/2ºT) e Alzugaray (Pastran, 38’/2ºT). Técnico: Tiago Nunes.
SÃO PAULO: Rafael, Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Cédric Soares (Maílton, intervalo), Marcos Antônio, Bobadilla (Rodriguinho, 24’/2ºT), Pablo Maia e Enzo Díaz; Rigoni (Ferreira, 24’/2ºT) e Luciano. Técnico: Hernán Crespo.
Árbitro: Yael Falcon (ARG)
Assistentes: Facundo Rodriguez (ARG) e Jose Savorani (ARG)
VAR: Jorge Baliño (ARG)
Cartões Amarelo: Tiago Nunes, Quiñonez e Villamil (LDU); Arboleda (SPFC)