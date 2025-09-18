São Paulo busca manter invencibilidade histórica na Libertadores contra a LDU

Tricolor está há 17 jogos sem perder no torneio, mas nunca venceu em Quito e tenta voltar ao Brasil com o resultado positivo / Crédito: Jogada 10

O São Paulo volta a campo nesta quinta-feira (18), às 19h (de Brasília), para enfrentar a LDU, no estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Aliás, a equipe comandada por Hernán Crespo tem a chance de ampliar a maior sequência invicta de sua história na competição continental. Afinal, o Tricolor chega ao duelo com 17 partidas sem derrota no torneio. A última vez que perdeu foi em 4 de abril de 2024, diante do Talleres, na Argentina, por 2 a 1. Desde então, foram nove vitórias e oito empates. O feito já superou a marca registrada em 1974, quando o clube acumulou 11 jogos sem perder até ser derrotado na final e ficar com o vice-campeonato.