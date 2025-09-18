Santos terá dois suspensos e um retorno para clássico pelo Brasileirão

Peixe e São Paulo se enfrentam neste domingo, às 20h30 (de Brasília), pela 24ª rodada do campeonato / Crédito: Jogada 10

O Santos treinou nesta quinta-feira (18), no CT Rei Pelé, de olho no clássico diante do São Paulo, no domingo, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Juan Pablo Vojvoda terá que alterar a equipe que empatou com o Atlético. Afinal, o lateral-direito Igor Vinícius levou o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Assim, ele dará lugar a Mayke. Aliás, ele já seria desfalque por força de contrato, quando rescindiu com o Tricolor para assinar com o Peixe.

Outra posição que Vojvoda terá que mudar é a zaga. Zé Ivaldo levou cartão vermelho contra o Galo e não joga. Adonis Frías desponta como favorito, com João Basso e Alexis Duarte correndo por fora. Luizão, por sua vez, segue no fim da fila. Benjamín Rollheiser volta de suspensão e pode retomar sua vaga no time titular. Contra o Atlético, Victor Hugo começou entre os 11 escolhidos pelo treinador. Brazão é dúvida no time do Santos Gabriel Brazão segue como dúvida para a partida, afinal cumpre protocolo de afastamento por concussão cerebral. Ele retorna aos treinamentos nesta sexta-feira e há possibilidade de entrar como titular no próximo domingo se estiver 100% recuperado. Dessa forma, o Santos pode ir a campo diante do Tricolor do Morumbis com a seguinte formação: Gabriel Brazão (Diógenes); Mayke, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Zé Rafael, Benjamín Rollheiser (Victor Hugo) e Neymar; Lautaro Díaz e Guilherme.