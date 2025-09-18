Rio Ave x Porto: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar no Campeonato Português 2025/26. Nesta sexta-feira (19), Rio Ave e Porto se enfrentam às 16h15 (de Brasília), no Estádio dos Arcos, em Vila do Conde, na partida de abertura da 6ª rodada da liga portuguesa.

Como chega o Rio Ave

Os donos da casa não vivem uma boa fase e ainda não venceram nesta edição do Campeonato Português. O time teve três empates consecutivos nas primeiras rodadas, mas vem de uma derrota para o Moreirense por 3 a 1, fora de casa, no último compromisso. Assim, a equipe está na 15ª posição, a primeira acima da zona de rebaixamento.

No entanto, o time tem uma partida a menos que a maioria de seus adversários e ainda tem condições de melhorar sua condição na tabela.

Como chega o Porto

Por outro lado, o Porto chega em uma situação completamente oposta. Isto porque o time tem a melhor campanha do Campeonato Português e é o único com 100% de aproveitamento. Assim, o time lidera a competição com 15 pontos em cinco jogos e aparece como um dos favoritos ao título.