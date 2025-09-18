Reservas do Flamengo se revoltam com suposta “dica” de quarto árbitro a rival

Confusão no Maracanã ocorreu após o quarto árbitro, segundo relatos, sugerir a substituição de um jogador do Estudiantes que poderia ser expulso / Crédito: Jogada 10

Uma grande confusão marcou a vitória do Flamengo sobre o Estudiantes. O time venceu os argentinos por 2 a 1, nesta quinta-feira (18), no Maracanã. A partida, válida pelas quartas de final da Libertadores, teve uma polêmica de arbitragem no intervalo. Os jogadores reservas do Flamengo foram reclamar com o juiz. O motivo foi uma suposta “dica” dada pelo quarto árbitro ao técnico do time argentino. A polêmica, que ocorreu no fim do primeiro tempo, foi relatada pela ESPN Brasil. Segundo as informações, o quarto árbitro teria se dirigido ao banco do Estudiantes. Ele, então, teria sugerido ao técnico rival a substituição do lateral Román Gómez. O jogador argentino, de fato, já havia cometido faltas duras e corria o risco de ser expulso da partida.