Real Madrid vai novamente faltar à cerimônia da Bola de Ouro

Clube espanhol não enviará jogadores ou dirigentes, enquanto Mbappé confirma que acompanhará a premiação pela TV

O Real Madrid confirmou que não estará presente na cerimônia da Bola de Ouro, marcada para 22 de setembro em Paris. A decisão do clube espanhol é uma consequência do episódio do ano passado, quando uma delegação merengue planejava ir ao evento, mas acabou desistindo ao perceber que Vini Jr não seria premiado, e sim Rodri, do Manchester City.

De acordo com informações do jornal espanhol ‘Marca’, mesmo com tentativas da France Football de convencer o clube a participar este ano, a postura do Real segue a mesma: nenhum jogador ou dirigente estará no Théâtre du Châtelet.

Kylian Mbappé, um dos concorrentes ao prêmio, confirmou que ficará em casa e vai acompanhar a premiação pela TV.

“Para ganhar este prêmio, é preciso conquistar títulos, então meu foco está no clube. Depois, vamos ver. Ficarei feliz se o Dembélé levar, ele é meu amigo e tem meu apoio desde o começo. Vou acompanhar pela TV e torcer por ele”, disse o craque francês em entrevista à ‘CBS’.

Além de Mbappé, o Real Madrid tem outros dois jogadores na disputa: Jude Bellingham e Vini Jr.