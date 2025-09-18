Raniele segue transição no Corinthians e ganha chance de voltar contra o Sport

Meio-campista integra somente uma parte do treinamento com os demais companheiros de Timão e Hugo retoma trabalhos com bola / Crédito: Jogada 10

O técnico Dorival Júnior deu sequência a preparação do Corinthians para o duelo contra o Sport em atividade, nesta quinta-feira (18), no CT Joaquim Grava. Na primeira oportunidade na semana, a comissão técnica fez trabalhos envolvendo a parte tática e teve também alguns retornos. Entre eles o meio-campista Raniele, que é titular do time, mas volta de forma gradual, pois integrou apenas parte do treino com os demais companheiros. O camisa 14 e Charles, seu companheiro de posição seguem no processo de transição. Em seguida, Raniele focou em aprimorar a sua parte física. Charles passa por cenário semelhante, mas em um trabalho de transição focado com a fisioterapia. Por outro lado, o lateral Hugo ganhou liberação do departamento médico e comissão técnica para retomar aos treinamentos com o restante do elenco. Ele não esteve na atividade da última quarta-feira (17), porque sofreu uma pancada no começo da semana.

Por outro lado, quatro atletas seguem entregues ao departamento médico. No caso, os meio-campistas Rodrigo Garro, André Carrillo e Bahia, bem como o atacante Memphis Depay. Inclusive, ainda não há um prazo para a volta do quarteto. Corinthians diversifica trabalhos de preparação O Timão comunicou que a comissão técnica promoveu um coletivo com foco na parte tática. Por sinal, na ocasião o treinador aproveitou para realizar diversas experiências no time titular. Dorival também fez paralisações nos treinos em algumas situações para orientar os jogadores em momentos específicos da partida. Na reta final do treinamento, a comissão técnica dividiu o elenco em grupos para trabalhos determinados. Afinal, meio-campistas e atacantes praticaram aspectos como cruzamentos e finalizações. Já os atletas de características mais defensivas praticaram posicionamento e cenários de saída de bola.