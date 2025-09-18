Ramon Menezes convoca Seleção para Copa do Mundo Sub-20

Jogadores chamados pelo técnico se apresentam na Granja Comary na próxima segunda e viajam para o Chile na terça-feira (23) / Crédito: Jogada 10

O técnico Ramon Menezes convocou a a Seleção Brasileira sub-20 foi na tarde desta quinta-feira (18) para a Copa do Mundo da categoria. A lista do treinador contou com 21 atletas que disputarão o título da competição no Chile, entre os dias 27 de setembro e 19 de outubro. A Seleção sub-20 se apresenta na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), na segunda-feira (22). Na terça-feira (23) à noite, a delegação viaja para o Chile. O Brasil, portanto, está no grupo C e enfrenta México, Marrocos e Espanha na primeira fase do torneio. As duas melhores seleções de cada chave avançam para as oitavas de final, assim como as quatro melhores terceiras colocadas no geral.