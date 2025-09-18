Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Rafael aponta injustiça após derrota do São Paulo na Libertadores: “Não condiz com o jogo”

Goleiro exaltou atuação do Tricolor na casa do adversário, mas destacou que time não soube aproveitar as oportunidades para empatar
O São Paulo saiu derrotado do jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Na noite desta quinta-feira (18), o Tricolor conseguiu fazer uma grande partida em Quito, dominou boa parte do confronto, mas não soube aproveitar as oportunidades e perdeu para a LDU por 2 a 0.

O goleiro Rafael não negou a dor do revés na capital equatoriana. Para o jogador, o São Paulo conseguiu fazer um bom jogo, teve oportunidades, mas não teve eficiência para construir o resultado. O arqueiro considerou o placar injusto, mas já pediu cabeça erguida para o jogo da volta.

“Uma derrota que dói, porque não condiz o resultado com o jogo. Eu acho que nós fizemos um bom jogo, conseguimos controlar, tivemos oportunidades. Mas o futebol às vezes é assim. O pessoal (LDU) chegou três, quatro vezes, foi eficiente, fez os dois gols. É lamentar, porque eu acredito que não foi um jogo para esse resultado. Mas também lamentar muito pouco, porque temos o jogo de volta na semana que vem, com o apoio do nosso torcedor e temos total condição de reverter essa situação”, afirmou em entrevista ao Paramount +.

Mudança de postura

Um dos pontos positivos da partida foi a forma como o São Paulo voltou para o segundo tempo. Depois de um primeiro tempo pouco intenso, o Tricolor conseguiu controlar o jogo e ter as melhores chances. Rafael valorizou a orientação de Crespo no intervalo e voltou a comentar sobre a partida da volta.

“Na volta o Crespo nos orientou, ajudou a mostrar onde tinham os espaços. Acho que isso fez com que nossa equipe crescesse na partida. Nós fizemos um jogo onde estávamos buscando o empate e, infelizmente, tomamos o segundo gol. Serve de aprendizado, agora é ver o que a gente fez de bom, ajustar os erros, para que quinta-feira a gente possa fazer um grande jogo em casa e buscar a classificação”, enfatizou.

