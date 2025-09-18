Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Pressionado no Brasileiro, Renato volta ao Barradão após 16 anos pelo Fluminense

Treinador estava no comando do Tricolor em 2009, quando enfrentou o Vitória e também não estava em lua de mel com a torcida
Depois da derrota para o Lanús pela Sul-Americana, o Fluminense vira a chave para o Campeonato Brasileiro. O técnico Renato Gaúcho voltará ao Barradão neste sábado (20) pelo Tricolor depois de 16 anos para enfrentar o Vitória, às 16h, também pela competição nacional. O comandante chega para o confronto com pressão parecida com a de 2009, já que o Flu pode se aproximar da zona de rebaixamento em caso derrota.

Em 2009, a equipe de Renato Gaúcho chegou ao embate com Vitória em situação delicada. Antes daquela partida, o Fluminense tinha uma sequência de sete derrotas, um empate e somente uma vitória. Fazendo o mesmo recorte, em 2025, o Flu soma quatro triunfos, quatro reveses e um empate. Assim como aquela temporada, o time também estava na Sul-Americana.

Renato também estava sob pressão no Fluminense

Naquela partida contra o Vitória, o Fluminense de Renato Gaúcho entrou pressionado por um tirunfo pelo mau momento. No entanto, o time carioca somente empatou por 2 a 2, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. William abriu o placar para o Leão, mas o zagueiro Luiz Alberto deixou tudo igual. Na segunda etapa, Roni colocou a virada para o Tricolor, porém Roger marcou o de empate logo depois.

A equipe carioca, aliás, tinha nomes comhecidos, como Darío Conca, um dos ídolos do clube, Ruy Cabeção, Diguinho e o goleiro Fernando Henrique. Crias de Xerém, Alan e Tartá também já ganhavam oportunidades no time. No entanto, brigou para não cair naquela ano até a última rodada, onde teve a vantagem do empate contra o Coritiba.

Depois do confronto contra o Vitória, Renato Gaúcho não ficou muito tempo no Fluminense e foi demitido. O treinador teve mais sete jogos à frente do Tricolor. Porém, o rendimento foi bem abaixo. Foram três derrotas e quatro empates. Além disso, ele conseguiu classificar o time para as oitavas da Sul-Americana após passar pelo Flamengo.

Com a sua demissão, Cuca assumiu o Fluminense até a arrancada final para permanência na Série A e cravou o “Time de Guerreiros” na história em partida contra o Coritiba, no Couto Pereira. O treinador, entrentanto, não conquistou a Sula e perdeu para a LDU, algoz naquela época.

Na atual temporada, o Fluminense está na 10ª colocação, com 28 pontos (oito vitórias, quatro empates e nove derrotas). Somente seis pontos separam o Tricolor do primeiro time dentro do Z4, que é justamente o Vitória. Apesar do mau momento no Brasileirão, o time de Renato Gaúcho mostra espírito “copeiro” especialmente dentro do Maracanã.

Fluminense contra o Vitória fora de casa

O Fluminense já visitou o Vitória em 23 oportunidades na história entre os clubes. São sete triunfos para o Tricolor, seis derrotas e 10 empates. O confronto mais recente ocorreu no ano passado, quando os baianos venceram por 2 a 1, nos acréscimos. Neris abriu o placar para os donos da casa, Martinelli empatou, mas Alerrando marcou de pênalti nos minutos finais.

Antes do duelo de 2024, a última partida entre os clubes em Salvador foi somente em 2018. Naquela ocasião, o Fluminense venceu por 2 a 1. Pablo Dyego e Gilberto marcaram para os carioca, enquanto Neilton anotou para os baianos. O time tricolor era comandado pelo técnico Abel Braga e tinha Pedro, hoje no Flamengo, como centroavante.

Últimos 10 jogos do Fluminense contra o Vitória fora do Maracanã

26/10/2024 – Vitória 2×1 Fluminense (Brasileirão)
6/05/18 – Vitória 1 x 2 Fluminense (Brasileirão)
10/09/17 – Vitória 2 x 2 Fluminense (Brasileirão)
10/07/16 – Vitória 0 x 0 Fluminense (Brasileirão)
17/09/14 – Vitória 3 x 1 Fluminense (Brasileirão)
7/08/2013 – Vitória 1×1 Fluminense (Brasileirão)
26/9/2010 – Vitória 1×2 Fluminense (Brasileirão)
9/8/2009 – Vitória 2×2 Fluminense (Brasileirão)
19/10/2008 – Vitória 2×2 Fluminense (Brasileirão)
9/9/2004 – Vitória 2×3 Fluminense (Brasileirão)

