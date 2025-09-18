Presidente do Grêmio respalda Mano na véspera do Gre-Nal

“Está 100% respaldado, independente de resultado. O Mano (Menezes) é o nosso técnico até o final do ano”, disse o presidente.

Semana de Gre-Nal costuma agitar os bastidores no Rio Grande do Sul. Em meio ao momento de instabilidade do técnico Mano Menezes, o clássico com o Internacional, domingo (21), às 17h30 (de Brasília), no Beira-Rio, pela 24ª rodada do Brasileirão, pode ser determinante para o futuro. O presidente do Grêmio , Alberto Guerra, contudo, respaldou o treinador.

Mano Menezes não convenceu em sua segunda passagem pelo Grêmio. Ao todo, soma 25 jogos, sete vitórias, 11 empates e 7 derrotas. Além disso, o Tricolor sucumbiu na Sul-Americana e Copa do Brasil. Em 14º lugar no Brasileirão, contudo, o presidente Alberto Guerra aposta em uma evolução e quer deixar o clube no fim do ano com uma vaga na Libertadores. Ou pelo menos perto disso.

“Estamos crescendo pouco a pouco. Estamos devendo um pouco em campo, mas como clube, estamos satisfeito de como conduzimos todos os desafios. Deixaremos uma base sólida para o futuro. Muita coisa pode acontecer no futebol. Do ponto de vista do campo, gostaria de deixar o Grêmio o mais próximo possível de uma vaga na Libertadores”, afirmou.

