Organizada endurece o tom contra Textor e cobra “profissionais qualificados” no Botafogo

Fúria Jovem se manifestou nas redes sociais após o empate em 3 a 3 com o Mirassol no Nilton Santos, em rodada atrasada do Brasileirão / Crédito: Jogada 10

A Fúria Jovem, principal organizada do Botafogo, endureceu o tom em um comunicado oficial nas redes sociais após o empate em 3 a 3 com o Mirassol, no Nilton Santos. No manifesto, os alvinegros fizeram cobranças direcionadas especialmente ao dono da SAF do clube, John Textor, e o planejamento para temporada. A postura da equipe em jogos decisivos também passou por questionamentos. Os torcedores destacaram que o clube “não pode ser vítima de experimentos”, referindo-se ao trabalho de Davide Ancelotti, e que a atual temporada está marcada por fracassos. A revolta se intensificou após o confronto atrasado do Brasileirão na noite da última quarta-feira (17).

O Alvinegro desceu para o intervalo com uma vantagem tranquila no placar, visto que vencia o jogo por 3 a 0. Contudo, o Glorioso sofreu o empate antes mesmo dos 20 minutos da etapa final e se perdeu por completo. O placar, aliás, interferiu diretamente na briga pelo G4 do Brasileiro. “Somos gratos pelo ano de 2024. Mas é claro e notório que o fracasso esportivo do Botafogo neste ano passa preponderantemente pelas escolhas erradas de John Textor”, dizia um trecho. A torcida ainda reiterou sua exigência por “profissionais qualificados” à frente da SAF, novamente em protesto ao trabalho de Ancelotti. Isso porque trata-se do primeiro trabalho de Davide como técnico, que antes atuava como auxiliar de seu pai. Elenco e SAF na mira da torcida A Fúria também não poupou o grupo de jogadores e fez críticas diretas ao comportamento da equipe dentro de campo. O comunicado faz menção à eliminação na Copa do Brasil para o Vasco — dentro do Nilton Santos — e o empate recente com o Mirassol.