Operação Pax Stadium investiga chefes de torcidas organizadas envolvidas em crimes

A Operação Pax Stadium, contra chefes de torcidas organizadas envolvidas em crimes, teve início nesta quinta-feira (18) pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco-IE), segundo o g1. De acordo com o delegado Álvaro Gomez, a investigação contra os suspeitos começou em maio. “Identificamos que criminosos estão se utilizando da estrutura das torcidas. Tivemos casos de fechamento de linha de trem, pessoas que subiram no teto de um ônibus, agressões gratuitas, roubos e homicídios”, disse.

Dessa forma, agentes saíram para cumprir os mandados de busca e apreensão de computadores e telefones celulares expedidos pelo Juizado Especial do Torcedor e dos Grandes Eventos contra 39 torcedores, em diversos endereços. Assim, integrantes de torcidas organizadas de Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco são alvos da operação. – Força Jovem do Vasco (São Cristóvão)

– Fúria Jovem Botafogo (Abolição)

– Ira Jovem do Vasco (São Cristóvão)

– Mancha Negra do Vasco (São Cristóvão)

– Raça Rubro Negra (Pilares)

– Torcida Jovem Botafogo (Engenho de Dentro)

– Torcida Jovem Fla (São Cristóvão)

– Young Flu (Méier) Até o momento, um homem foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e um suspeito morreu durante confronto uma equipe da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) na Ilha do Governador.

Vale ressaltar que, um dos grupos investigados, a Torcida Jovem Fla (TJF), chegou a ser banida dos estádios por 5 anos. No entanto, no dia que retornou, protagonizou cenas de violência em Copacabana. Além disso, causou tumultos na Ponte Rio-Niterói e na linha férrea do ramal Marechal Hermes, na Zona Oeste. Assim, na última terça-feira (16), o Juizado do Torcedor suspendeu a entrada da Torcida Jovem Fla de qualquer evento esportivo por dois anos. Últimos casos com torcidas organizadas O último caso envolvendo torcidas organizadas, portanto, aconteceu antes da partida entre Botafogo e Vasco na quinta-feira (11). O jogo era a segunda partida das quartas de final da Copa do Brasil. Um vascaíno foi baleado e morreu, outro foi atingido no pé; e um torcedor foi morto a pauladas.