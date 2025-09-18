Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

LDU x São Paulo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Tricolor vai até Quito nesta quinta-feira para encarar os equatorianos pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores
Nesta quinta-feira (18/9), às 19h, no estádio Rodrigo Paz Delgado, o São Paulo encara a LDU, em Quito, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores. O Tricolor chega nesta fase após suar para eliminar o Atlético Nacional, da Colômbia. Afinal, após dois empates, a equipe comandada por Hernán Crespo avançou nos pênaltis. Em contrapartida, os equatorianos já somam a experiência de um confronto brasileiro. Nas oitavas de final, o time comandado por Tiago Nunes despachou o Botafogo após perder no Rio de Janeiro, mas reverter o placar em casa.

A Voz do Esporte inicia, ao vivo, a partir de 17h30, a transmissão desta grande partida. Cesar Tavares veste a camisa 10 da locução esportiva e narra o embate. João Miguel Lotufo fica nos comentários. Por fim, Rogério Souza garante as reportagens do encontro entre equatorianos e brasileiros.

