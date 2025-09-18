Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jejum de gols põe em xeque insistência de Renato Gaúcho com Everaldo no Fluminense

Jejum de gols põe em xeque insistência de Renato Gaúcho com Everaldo no Fluminense

Centroavante não estufa a rede há 47 dias, desde duelo com o Grêmio pelo Brasileirão, mas segue como titular na disputa com Germán Cano
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Mesmo depois das críticas pelas atuações no Mundial de Clubes, Everaldo chegou a dar a volta por cima no Fluminense, mas entrou em uma nova má fase, com um jejum de 47 dias sem estufar a rede. Esse número põe em xeque a insistência do técnico Renato Gaúcho em escalar o centroavante como titular, mesmo com o ídolo do clube, Germán Cano, à disposição.

Assim, o jogador não anota um tento desde a vitória por 1 a 0 sobre o Grêmio, no Brasileirão, no dia 2 de agosto. Nos últimos quatro meses, foram quatro gols, sendo oito desde que assinou com o Tricolor.

Esse cenário aumenta a pressão sobre o comandante, que precisa fazer com que a equipe busque a virada sobre o Lanús. O duelo ocorre na próxima terça-feira (23), no Maracanã, pela Sul-Americana. Afinal, o time encaminhava para um empate, sem gols, na Argentina, mas viu o adversário granate balançar a meta de Fábio nos minutos finais.

No confronto, Everaldo permaneceu em campo até os 38′ do segundo tempo. Entretanto, não conseguiu finalizar a gol e se limitou a brigar pela posse de bola lá na frente. O reflexo de uma equipe que produziu pouco, com três volantes novamente no meio de campo e uma postura inclinada muito mais para controlar  o resultado em boa parte do jogo.

Por outro lado, Cano é o artilheiro tricolor da temporada, com 19 gols. No momento, ele também vive um jejum, já que não marca desde o duelo com o Fortaleza, pelo Brasileirão, há cerca de um mês. Contudo, ele tem tido mais oportunidade apenas com os reservas no Brasileirão, assim como John Kennedy, que voltou do empréstimo com o Pachuca, do México.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Fluminense

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar