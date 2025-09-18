Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ídolo do Fluminense, Fred é o novo técnico do sub-18 do Fortaleza

Ídolo do Fluminense, Fred é o novo técnico do sub-18 do Fortaleza

Ex-jogador inicia sua trajetória como treinador depois de uma gloriosa carreira dentro das quatro linhas, sobretudo como atacante do Tricolor
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Fortaleza anunciou, nesta quarta-feira (17) a contratação de Fred, ex-atacante e ídolo do Fluminense, como novo treinador da equipe sub-18 para a sequência da temporada. Assim, esta será a primeira experiência do ex-jogador à frente de um time, após encerrar a carreira profissional em 2022 e fazer um curso da CBF Academy.

“Estou muito feliz em iniciar este novo ciclo na minha vida dentro do futebol. Agradeço a Deus, ao Fortaleza, à sua imensa torcida e, especialmente, ao Marcelo Paz por esta grande oportunidade de seguir fazendo o que mais amo, o futebol. Acredito no poder transformador que o esporte tem de mudar vidas. Como mudou a minha e a da minha família. Espero contribuir na formação de novos atletas, não apenas técnica e taticamente, mas também como seres humanos”, disse.

“Estou completamente motivado. Prometo viver intensamente o clube no dia a dia, dedicando-me ao máximo para honrar suas cores e valores”, completou o novo treinador da equipe Sub-18.

Dessa forma, Fred se apresenta nesta semana e começa os trabalhos de preparação visando as competições de 2025. Ele chegou a trabalhar como diretor de planejamento do Fluminense. No entanto, alegou motivos pessoais para deixar a função, em agosto de 2024.

Por fim, durante o período em que trabalhou como dirigente tricolor, ele participou das conquistas do Carioca de 2023, da Libertadores de 2023 e da Recopa Sul-Americana de 2024.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Fluminense

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar