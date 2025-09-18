Guga chega a acordo e encaminha renovação de contrato com o Fluminense

Lateral poderia assinar pré-contrato com outro clube, porém optou por permanecer no Tricolor e deve concluir conversas na próxima semana / Crédito: Jogada 10

Após conversas nas últimas semanas, o lateral-direito Guga chegou a um acordo com o Fluminense e alinhou os termos para a renovação de contrato. Afinal, o atual vínculo do jogador ia até o fim desta temporada e ele poderia assinar com outra equipe para o próximo ano, porém optou por permanecer por mais tempo no Tricolor de Laranjeiras. A informação é do portal “ge”. Dessa forma, depois de ter recusado uma proposta em dezembro, o lateral voltou atrás e decidiu avançar na negociação. Ele chegou a atrair o interesse de outros clubes da primeira divisão do Brasileirão, mas rechaçou as investidas.