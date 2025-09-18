Grêmio começa preparação intensa e especial para ter trio no Gre-Nal

Willian e Carlos Vinícius tem maior probabilidade de estarem entre os 11 iniciais. Imortal tem maior prudência com Marcos Rocha / Crédito: Jogada 10

O Grêmio traçou um planejamento especial na tentativa de contar com um trio entre os titulares no Gre-Nal 448, pela 24ª rodada do Brasileirão, no Beira-Rio, no próximo domingo (21). Os esforços do Tricolor gaúcho são para confirmar as presenças do lateral-direito Marcos Rocha, o meio-campista Willian e o atacante Carlos Vinícius. O clube tem uma prudência maior com a preparação específica do defensor, já os dois jogadores do setor criativo e ofensiva tem maior probabilidade de estarem em campo. Portanto, o camisa 88 deve fazer a sua estreia. Marcos Rocha é presença nas atividades do Imortal no CT Luiz Carvalho e intensiva preparação. Por isso, há uma possibilidade considerável do lateral-direito atuar. No caso de Willian e Carlos Vinicius, o cenário é semelhante, mas as suas situações de recuperação estão mais avançadas.

O camisa 14 sofreu uma contusão muscular na panturrilha direita e não teve condições de estar em campo na derrota para o Mirassol. Assim, João Pedro voltou a ter oportunidades. Carlos Vinícius também foi desfalque no último compromisso também por uma questão muscular, porém por um desconforto. No entanto, ele garante ter retomado as condições ideais para estar em campo no Gre-Nal. Grêmio deve manter base do jogo contra o Mirassol A expectativa é de que o técnico Mano Menezes repita o esboço da equipe que iniciou o embate anterior. Willian provavelmente assumirá a vaga de Cristaldo. No caso, pelo lado esquerdo do meio de campo, porém deve ter liberdade para se deslocar pelo centro. O camisa 88 está integrado ao elenco desde o início de setembro e entra no time do Grêmio em um período que a comissão técnica precisa de um atleta com capacidade articuladora e também criativo.