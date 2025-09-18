Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Gallardo reconhece domínio do Palmeiras, mas vê River Plate vivo na Libertadores

Treinador argentino lamenta gol sofrido no início, mas valoriza reação na reta final em Buenos Aires
O Palmeiras abriu vantagem nas quartas de final da Copa Libertadores ao vencer o River Plate por 2 a 1, nesta quarta-feira (17), no Estádio Monumental de Núñez. Após o confronto, Marcelo Gallardo admitiu a superioridade do time brasileiro na primeira metade do duelo, especialmente após o gol de Gustavo Gómez logo aos cinco minutos.

“Eles estiveram muito mais lúcidos e eficientes no início da partida, nós perdemos o controle. O gol de bola parada aos 5 minutos impactou muito forte na gente, porque o Palmeiras é um time de muita técnica e que se impôs a partir daí com o gol a favor”, analisou o treinador.

Apesar das dificuldades enfrentadas em casa, Gallardo ressaltou que o River Plate permanece com chances de classificação. Muito graças ao gol marcado por Martínez Quarta na reta final, que diminuiu o prejuízo.

“Eu saio com a expectativa que ficou na reta final. O gol nos deixa vivos. Seria difícil com a diferença de dois gols. O que demonstramos no segundo tempo me deixou feliz”, disse.

Além disso, o comandante argentino também fez um paralelo entre as etapas do jogo, apontando que a equipe soube reagir após o domínio palestrino.

“No primeiro tempo, o Palmeiras jogou como quis, e, no segundo tempo, nós jogamos como quisemos. Estamos vivos, temos que corrigir os erros que cometemos. Vamos ver como a gente corrige o que falhou”, completou.

O duelo de volta está marcado para a próxima quarta-feira (24), às 21h30, no Allianz Parque. O Palmeiras joga pelo empate, enquanto o River precisa vencer por dois gols de diferença para avançar sem a necessidade dos pênaltis.

