Flamengo x Estudiantes pode bater recorde de público no Brasil no ano

Mais de 69 torcedores devem comparecer ao Maracanã nesta quinta-feira (18/9), dia que times iniciam duelo por vaga na semi da Libertadores

A torcida do Flamengo pode bater mais um recorde de 2025. Afinal, nesta quinta-feira (18/9), há a expectativa de um Maracanã abarrotado para o duelo do Rubro-Negro contra o Estudiantes (ARG), pela ida das quartas de final da Libertadores. Ambas as equipes esgotaram seus ingressos, o que garante casa cheia no Maraca.

Dessa forma, o público pode ser superior aos 69.447 do empate em 1 a 1 do próprio Flamengo contra o Grêmio, no último dia 31. A partida, válida pela 22ª rodada do Brasileirão, contou com recorde de torcedores em um jogo no Brasil em 2025.

Os ingressos para a torcida rubro-negra, afinal, já esgotaram na última terça (16/9). Assim, a expectativa é de que mais de 69 mil pessoas compareçam ao Maracanã nesta quinta. A bola rola às 21h30 (de Brasília).

A volta, programada para a próxima quinta (25/9), também será às 21h30. Desta vez, porém, na casa hermana: o Estádio Ciudad de La Plata, em Buenos Aires. Se passar, o Flamengo terá outro adversário argentino, já que Vélez Sarsfield e Racing estão do mesmo lado da chave rubro-negra na Libertadores.