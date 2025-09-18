Flamengo, com altos e baixos, vence Estudiantes e sai na frente na Libertadores

Após brilhante primeiro tempo, abriu 2 a 0, Fla vai mal na etapa final, leva pressão, tem Plata expulso e leva o gol no fim. Vitória magra / Crédito: Jogada 10

O Flamengo venceu o Estudiantes por 2 a 1 no jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Nesta quinta-feira,18/9, no Maracanã lotado, o time deu a impressão de que golearia um rival atônito. Afinal, fez um gol aos 15 segundos com Pedro. E ampliou aos oito minutos com Varela. Além disso, perdeu quatro chances claras nos 45 minutos iniciais. Contudo, no segundo tempo, o Flamengo, depois de perder duas chances em cinco minutos, começou a dar espaços. E teve Plata expulso aos 39, em lance muito polêmico. Assim, com um a menos, levou sufoco e tomou um gol de Carrillo, no fim. Ou seja, o que era para ser uma goleada foi uma vitória magérrima. Assim, o Flamengo jogará pelo empate no jogo de volta, que será na próxima quinta-feira, 29/9, em La Plata, na Argentina, para se garantir na semifinal da Libertadores. Se passar, enfrentará Vélez Sarsfield ou Racing. Mas ficou claro: o time ganhou, mas deu mole demais. . Na partida de ida, o Racing, fora de casa, veceu por 1 a 0.

Flamengo deu aula de futebol no primeiro tempo O jogo começou com o Flamengo marcando.O time deu a saída de bola, Pedro recebeu de Arrascaeta, perdeu e recuperou a dividida. esta sobrou para Plata dentro da área. O equatoriano rolou novamente para Pedro, que, mesmo marcado, girou e bateu quase caindo, tocando no contrapé de Muslera. E estava fácil. Saul quase ampliou e, aos oito minutos, o lateral Ayrton Lucas recebeu pela esquerda, mal marcado por Ramón Gómez. O cruzamento encontrou o lateral Varela, que pegou de primeira: uma lição prática de como trabalhar com laterais ofensivos. E ainda no primeiro tempo, o Flamengo quase ampliou com Pedro (Muslera salvou), Samuel Lino (que passou perto) e Plata (isolou por cima). Todas em bem trabalhadas. Para sorte dos Estudiantes, o primeiro tempo acabou apenas 2 a 0. Cadê a aula no segundo tempo?

a etapa final, a torcida queria seguir vendo um show de bola. Mas não foi bem assim. Apesar de Samuel Lino e Plata quase marcarem antes dos dez minutos, o Flamengo pareceu perder a vontade de ministrar um bom futebol. Chegou poucas vezes e ainda levou pressão dos Estudiantes. Filipe Luís mudou o ataque, mas o time em nada lembrava aquele dos 45 minutos iniciais. E, aos 38 minutos, Plata foi expulso em um lance muito polêmico. O jogador já tinha um amarelo bastante contestado, em um lance que não pareceu falta. E, em uma jogada em que ele sofreu a falta, o árbitro Andrés Rojas aplicou o segundo amarelo e, consequentemente, o expulsou. Apesar do erro, o VAR não foi chamado. O jeito foi Filipe Luís colocar mais um zagueiro (Danilo), tirando um atacante (Samuel Lino) para segurar o resultado. E veio o inesperado. Aos 44, Carrillo quase marcou de cabeça, mas Rossi salvou para escanteio. Na cobrança, a bola sobrou para Carrillo mandar para a rede e diminuir o placar. Nos acréscimos, só deu Estudiantes. Fim de jogo: uma vitória magra e a torcida irritada com a arbitragem, por causa da expulsão de Plata.