Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Everson atinge marca histórica pelo Atlético

Everson atinge marca histórica pelo Atlético

Goleiro foi titular no empate em 2 a 2 com o Bolívar, na última quarta-feira (17), no jogo de ida das quartas de final da Sul-Americana
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Um dos principais nomes do atual elenco do Atlético, o goleiro Everson alcançou mais uma marca impressionante pelo clube. Afinal, ao entrar em campo na última quarta-feira (17), no empate em 2 a 2 com o Bolívar, pela Sul-Americana, ele se tornou o jogador com mais participações em competições internacionais pelo Galo.

Agora, Everson soma 57 partidas oficiais nestes tipos de torneios e se iguala a outro goleiro: Victor Bagy, atualmente diretor de futebol do Atlético e que conquistou a Libertadores em 2013. A tendência é que o camisa 22 se torne o soberano no quesito no jogo de volta, na próxima semana.

Na última quarta, o Galo desperdiçou uma grande oportunidade de sair com a vitória da altitude de La Paz. Afinal, em dois lances nos acréscimos do primeiro tempo, abriu 2 a 0, com gols de Alexsander e Vitor Hugo. Na volta do intervalo, o Bolívar diminuiu com Robson Matheus e, em seguida, teve Gariglio expulso.

Apesar da vantagem numérica, o Atlético sofreu e viu Cauteruccio perder um pênalti. No fim, em outra penalidade, Romero deixou tudo igual.

Na próxima quarta-feira (24), as duas equipes voltam a se enfrentar, desta vez na Arena MRV, na briga por um lugar na semifinal. Quem vencer, avança. Aliás, em caso de nova igualdade, a decisão da vaga será nos pênaltis.

Jogadores com mais partidas em torneios internacionais pelo Atlético

Victor: 57 jogos
Everson: 57 jogos
Hulk: 52 jogos
Réver e Léo Silva: 49 jogos
Luan Madson: 45 jogos
Marcos Rocha: 44 jogos
Guilherme Arana: 44 jogos

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar