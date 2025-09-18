Espanha ultrapassa Argentina e assume topo do ranking de seleções da Fifa

Hermanos caem duas posições, enquanto Itália volta a figurar no Top 10 e Alemanha despenca para a 12ª colocação da lista da entidade

Isso é reflexo do bom desempenho em campo, visto que a Fúria iniciou muito bem as Eliminatórias europeias. Venceu por 3 a 0 a Bulgária e aplicou uma goleada por 6 a 0 diante da Turquia.

A Fifa divulgou uma nova atualização de seu ranking de seleções com uma novidade na ponta. Afinal, a Espanha de Lamine Yamal é a nova líder a ultrapassar a Argentina, última campeã do mundo, com 1875.37 pontos.

A Seleção Brasileira, por sua vez, não conquista um título oficial desde 2019 e está em baixa. Nesse sentido, perdeu uma posição e agora aparece na sexta colocação, já que Portugal, que conquistou a Liga das Nações, em junho, assumiu a quinta posição.

Atual campeã do mundo, a Argentina caiu duas posições e agora ocupa a terceira. Isso porque os hermanos não só viram a Espanha chegar ao topo, como também perderam posição para a França.

A Itália, que havia deixado o top 10 em julho, está de volta. Por outro lado, a Alemanha, nona colocada na última publicação da Fifa, caiu para a 12ª colocação, atrás de Marrocos.