Endrick volta a treinar e tem chance de atuar pelo Real Madrid após quatro meses

Brasileiro foi a campo sem qualquer limitação na primeira atividade após a vitória por 2 a 1 sobre o Olympique de Marselha pela Champions

O brasileiro Endrick tem chance de iniciar sua participação na temporada 2025/2026 no próximo sábado (20). Afinal, o Real Madrid mede forças com o Espanyol, no Santiago Bernabéu, às 11h15 (de Brasília) pela 5ª rodada do Campeonato Espanhol. O atacante, então, pode estar em campo depois de exatos quatro meses.

Dessa forma, o jogador trabalhou com o elenco no primeiro treino da equipe merengue após a vitória por 2 a 1 sobre o Olympique de Marselha, pela Champions League. Ele participou da atividade sem nenhuma limitação e pode figurar entre os relacionados para o confronto.