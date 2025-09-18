Em jogo de gols anulados, Alianza Lima e Universidad de Chile ficam no empate

Duelo decisivo, na cidade de Santiago, não terá a presença de torcida local

A partida se desenvolvia em ritmo semelhante para os dois sistemas ofensivos, principalmente, em razão do estilo semelhante na armação de jogadas. Ou seja, a busca constante por trocas rápidas de passes e apostar no duelo individual dos atacantes com os defensores.

Movimentação não faltou para Alianza Lima e Universidad de Chile, nesta quinta-feira (18), pelas quartas de final da Sul-Americana. Entretanto, apesar disso, o marcador no Estádio Alejandro Villanueva terminou da mesma forma que começou: 0 a 0. Desse modo, o vencedor do embate decisivo, no próximo dia 25 de setembro, quem vencer avança para a semifinal onde o oponente será Fluminense ou Lanús.

Nessa briga por espaço, os dois times tiveram um número razoável de finalizações. Com direito, aliás, a Maxi Guerrero e Fernando Gaibor balançarem as redes em confronto que poderia ir empatado em 1 a 1 no intervalo. Contudo, o impedimento no ataque dos chilenos e um toque de mão na fase ofensiva dos peruanos induziram a anulação dos dois tentos na cidade de Lima.

Desequilíbrio negativo

Enquanto o veterano Dayro Moreno tratou de ser peça desequilibrante para o Once Caldas, de maneira positiva, certamente o mesmo não pode se dizer do experiente zagueiro Carlos Zambrano no Alianza Lima.

Em partida que seguia com caráter de equilíbrio, o camisa 5 acertou o rosto de Charles Aránguiz com uma cotovelada onde a arbitragem do brasileiro Ramon Abatti Abel não hesitou. Com isso, já tendo amarelo, o zagueiro do Alianza tomou a segunda advertência e deixou o time da casa com um jogador a menos.

Apesar da condição desfavorável, os anfitriões sustentaram o resultado sem gols até o apito final e a primeira partida da eliminatória terminou como começou na capital do Peru.