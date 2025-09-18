Em jogo com tempos distintos, Botafogo-SP e Operário empatam pela Série B

Time paranaense abre frente na primeira etapa, mas vê reação dos paulistas na volta do intervalo; no fim, 1 a 1 em Ribeirão Preto

Botafogo-SP e Operário empataram em 1 a 1 na noite desta quinta-feira (18), em Ribeirão Preto (SP), na abertura da 27ª rodada da Série B do Brasileiro. Os paranaenses, melhores no primeiro tempo, abriram o placar com Daniel Amorim. Mas o time paulista, superior na etapa final, reagiu e deixou tudo igual com Jefferson Nem no Estádio Santa Cruz/Arena Nicnet.

Com o resultado, o Pantera chega a 29 pontos e permanece em 16º na tabela. Entretanto, a equipe pode retornar ao Z4 caso América-MG ou Volta Redonda vençam suas partidas. Já o Fantasma aparece com 36 somados, ainda na 12ª colocação, e também pode perder posição no decorrer da rodada. A equipe alvinegra continua sem saber o que é derrota: agora há seis jogos.