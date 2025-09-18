Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Em jogo com tempos distintos, Botafogo-SP e Operário empatam pela Série B

Em jogo com tempos distintos, Botafogo-SP e Operário empatam pela Série B

Time paranaense abre frente na primeira etapa, mas vê reação dos paulistas na volta do intervalo; no fim, 1 a 1 em Ribeirão Preto
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Botafogo-SP e Operário empataram em 1 a 1 na noite desta quinta-feira (18), em Ribeirão Preto (SP), na abertura da 27ª rodada da Série B do Brasileiro. Os paranaenses, melhores no primeiro tempo, abriram o placar com Daniel Amorim. Mas o time paulista, superior na etapa final, reagiu e deixou tudo igual com Jefferson Nem no Estádio Santa Cruz/Arena Nicnet.

Com o resultado, o Pantera chega a 29 pontos e permanece em 16º na tabela. Entretanto, a equipe pode retornar ao Z4 caso América-MG ou Volta Redonda vençam suas partidas. Já o Fantasma aparece com 36 somados, ainda na 12ª colocação, e também pode perder posição no decorrer da rodada. A equipe alvinegra continua sem saber o que é derrota: agora há seis jogos.

Leia mais notícias de Futebol Brasileiro

Na próxima rodada da Série B, a 28ª, o Botafogo-SP visita o CRB na quarta-feira (24), às 19h. No mesmo dia, porém às 20h, o Operário-PR recebe o Amazonas no Germano Krüger, em Ponta Grossa.

Jogos da 27ª rodada da Série B

Quinta-feira (18/9)
Operário-PR 1×1 Botafogo-SP
Sexta-feira (19)
Novorizontino x Athletic Club – 19h
Sábado (20)
Goiás x Paysandu – 16h
Avaí x Ferroviária – 18h30
Amazonas  x Volta Redonda – 18h30
Remo x Atlético-GO – 20h30
Domingo (21)
Criciúma x CRB – 16h
América-MG x Coritiba – 16h
Athletico-PR x Vila Nova – 19h
Cuiabá x Chapecoense – 20h30

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar