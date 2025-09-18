Cuello recebe apoio após sofrer grave lesão e agradece torcida do Atlético

Atacante argentino se lesiona durante o empate do Galo por 2 a 2 com o Bolívar, pela Sul-Americana, e vai precisar passar por cirurgia / Crédito: Jogada 10

O atacante Cuello, do Atlético, agradeceu aos torcedores pelas mensagens que recebeu nas redes sociais após sofrer uma lesão grave no jogo contra o Bolívar na noite desta quarta-feira (17), pela ida das quartas de final da Sul-Americana. “Obrigado Massa. Nós vamos conseguir”, disse o jogador alvinegro por meio de suas redes.

O lance aconteceu por volta dos 32 minutos. Cuello levou a pior em uma disputa de bola na lateral com Sagredo, prendeu o pé no chão e torceu o tornozeolo esquerdo ao cair sobre a própria poerna. Ele precisou de atendimento médico imediato e deixou o campo chorando. Hulk, aliás, o auxiliou na ida para o vestiário. O Atlético atualizou o qoadro médica do atleta nas redes sociais ao informar que haverá a necessidade de procedimento cirúrgico. “O atacante Cuello foi levado ao hospital Alemana, em La Paz, onde passou por exames de imagem que apontaram fratura da fíbula associada a ruptura de ligamentos do tornozelo esquerdo. O atleta já se encontra imobilizado e medicado”, comunicou o clube. Companheiros de Atlético prestam solidariedade Além do amparo emocional por parte da torcida atleticana, Cuello também recebeu a solidariedade dos companheiros de time, entre eles Hulk, Rony e Caio Paulista.

“Irmão, imagino a tristeza no seu coração. Tenha fé em Deus e se concentre na recuperação. Você vai voltar ainda mais forte. Força!” – publicou o camisa 7 em um story no Instagram. “Que Deus te dê muita força nesse momento, meu irmão! Estarei em orações para que dê tudo certo e você tenha uma pronta recuperação. Já deu tudo certo meu amigo”, escreveu o lateral. Rony também seguiu a conduta dos colegas de elenco e também mandou um recado ao atacante nas redes sociais com votos de recuperação rápida.