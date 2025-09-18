Botafogo registra pior público no Brasileirão em 2025 contra o Mirassol, no Nilton Santos

Apenas 6.724 torcedores assistiram ao Alvinegro abrir três gols, parecer encaminhar a vitória, mas ceder o empate à sensação do Brasileirão / Crédito: Jogada 10

O Botafogo viu o reflexo das eliminações na Libertadores e na Copa do Brasil nas arquibancadas do Nilton Santos diante do Mirassol pelo Campeonato Brasileiro. Afinal, em jogo válido pela 12ª rodada, o Alvinegro teve o pior público do time nesta edição da competição, com um amargo empate por 3 a 3, que complicou a situação do time na briga por uma vaga direta no torneio continental. Dessa forma, foram apenas 6.724 torcedores presentes, que assistiram à equipe abrir três gols de vantagem, mas ceder o empate à sensação do campeonato. Antes disso, a marca negativa pertencia à vitória por 4 a 1 contra o Internacional, em maio, quando o Nilton Santos teve 6.942 pagantes e 7.800 presentes.