Botafogo recusa pedido de incluir diretor da Eagle em decisões da SAF

Glorioso argumenta que as condições da holding "não se justificam no momento atual".

Embora sustente que a briga jurídica pelo controle do Botafogo contra a Eagle Football caminhe para um acordo, John teve, nesta quinta-feira (18), mais um episódio desta renhida batalha. A SAF do Glorioso, liderada pelo big boss norte-americano, rechaçou a presença do diretor Christopher Mallon à frente das decisões do futebol do clube, conforme pedido da empresa norte-americana na Justiça do Rio de Janeiro para reduzir a autonomia do magnata alvinegro. Mallon foi nomeado como um diretor independente pela Eagle para monitorar os movimentos da SAF do Botafogo e observar as ações de Textor diante do imbróglio com a holding. O executivo britânico tem poderes executivos e conta com o apoio de duas figuras-chave na holding: o CEO Michael Gerlinger e Michele Kang, presidente do Conselho do grupo e do Lyon.