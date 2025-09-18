Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Botafogo recusa pedido de incluir diretor da Eagle em decisões da SAF

Glorioso argumenta que as condições da holding "não se justificam no momento atual". Saiba mais detalhes sobre o imbróglio
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Embora sustente que a briga jurídica pelo controle do Botafogo contra a Eagle Football caminhe para um acordo, John teve, nesta quinta-feira (18), mais um episódio desta renhida batalha. A SAF do Glorioso, liderada pelo big boss norte-americano, rechaçou a presença do diretor Christopher Mallon à frente das decisões do futebol do clube, conforme pedido da empresa norte-americana na Justiça do Rio de Janeiro para reduzir a autonomia do magnata alvinegro.

Mallon foi nomeado como um diretor independente pela Eagle para monitorar os movimentos da SAF do Botafogo e observar as ações de Textor diante do imbróglio com a holding. O executivo britânico tem poderes executivos e conta com o apoio de duas figuras-chave na holding: o CEO Michael Gerlinger e Michele Kang, presidente do Conselho do grupo e do Lyon.

O Godfather, no entanto, garante que tem uma boa relação com o advogado escocês.

Botafogo contesta

O Botafogo argumentou que as condições da Eagle “não se justificam no momento atual”. O clube carioca insiste que deseja um acordo sem buscar os tribunais.

Textor, por sua vez, em carta à Justiça, se comprometeu a não enviar os ativos da SAF do Botafogo para uma nova holding nas Ilhas Cayman. Este, aliás, plano inicial para tirar o Glorioso da Eagle. A empresa, porém, não confiou na palavra do norte-americano e acionou Mallon.

A Eagle, empresa da qual Textor é sócio majoritário, é dona de 90% do futebol do Botafogo (os outros 10% são do associativo). Os acionistas da holding, contudo, romperam com o magnata norte-americano neste ano.

Tags

Botafogo

