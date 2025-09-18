Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Betinho Marques – Apenas rezar e não atrapalhar: deixem o Sampaoli espremer o limão

Betinho Marques – Apenas rezar e não atrapalhar: deixem o Sampaoli espremer o limão

A direção do Galo, neste momento de maus resultados ecomo time em risco nas competições, precisa dar tranquilidade ao novo treinador
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Sampaoli retornou ao Atlético e detectou o que está diante dos olhos do torcedor: falta desejo (ambição), preparação física e competitividade. Após empatar com o Santos de Neymar, o treinador argentino pontuou, na coletiva de imprensa, que o time que atuou no primeiro tempo não representava o que ele pensa e enxerga de futebol.

O “amor pelo balón” é o brilho que há no olhar do elétrico Jorge Sampaoli. Diante disso, ao perceber, em setembro, um time apático, anêmico e com pouca indignação, o comandante atleticano ficou atônito e respondeu:

“Ainda não tenho respostas. Hoje estamos muito abaixo do que penso e entendo do futebol, mas precisamos aumentar os níveis de concentração e as estruturas de jogo do time para jogar melhor por dentro e dar profundidade nas pontas.”

Mal no Brasileirão — último colocado no returno — e nas quartas de final da Sul-americana, Sampa não tem tempo para lamentar. São jogos a cada três dias e suas escolhas, antes mesmo do funcionamento das estruturas, precisam de RESULTADO — ou seja, três pontos e subida na tabela, principalmente no Brasileirão.

Mas, para isso, quem está no futebol do clube precisa, neste momento, apenas de uma coisa: rezar e deixar o Sampaoli trabalhar. Afinal de contas, quem não percebeu nove meses de apatia, treinos ineficientes e recorrência de erros apenas precisa apoiar o “Careca” e torcer muito pelas suas tomadas de decisão.

Desafios para Sampaoli

O ano do Atlético é de risco altíssimo e não dá para relevar ou minimizar os perigos. A cota de erros de montagem do elenco está escancarada no comodismo dos atletas, na apatia dos jogos e na normalidade diante de qualquer desempenho. Falta indignação e incômodo — coisa que Jorge Sampaoli, mesmo sem ter cabelo, percebeu e que, possivelmente, em uma função inversa, poderá até fazer nascer pelos na cabeça, tamanha a capacidade que o Atlético tem de impactar o improvável da nossa existência.

Sampaoli sabia os nomes do elenco, mas não sabia o que não entregavam de intensidade. Agora, é hora de deixá-lo espremer o limão e excluir quem não puder ajudar na limonada. Aos demais, apenas rezem e não atrapalhem as ações. O Atlético está em RISCO.

Galo, som, sol e sal: é fundamental!

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar