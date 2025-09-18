Betinho Marques – Apenas rezar e não atrapalhar: deixem o Sampaoli espremer o limão

O “amor pelo balón” é o brilho que há no olhar do elétrico Jorge Sampaoli. Diante disso, ao perceber, em setembro, um time apático, anêmico e com pouca indignação, o comandante atleticano ficou atônito e respondeu:

Sampaoli retornou ao Atlético e detectou o que está diante dos olhos do torcedor: falta desejo (ambição), preparação física e competitividade. Após empatar com o Santos de Neymar, o treinador argentino pontuou, na coletiva de imprensa, que o time que atuou no primeiro tempo não representava o que ele pensa e enxerga de futebol.

“Ainda não tenho respostas. Hoje estamos muito abaixo do que penso e entendo do futebol, mas precisamos aumentar os níveis de concentração e as estruturas de jogo do time para jogar melhor por dentro e dar profundidade nas pontas.”

Mal no Brasileirão — último colocado no returno — e nas quartas de final da Sul-americana, Sampa não tem tempo para lamentar. São jogos a cada três dias e suas escolhas, antes mesmo do funcionamento das estruturas, precisam de RESULTADO — ou seja, três pontos e subida na tabela, principalmente no Brasileirão.

Mas, para isso, quem está no futebol do clube precisa, neste momento, apenas de uma coisa: rezar e deixar o Sampaoli trabalhar. Afinal de contas, quem não percebeu nove meses de apatia, treinos ineficientes e recorrência de erros apenas precisa apoiar o “Careca” e torcer muito pelas suas tomadas de decisão.

Desafios para Sampaoli

O ano do Atlético é de risco altíssimo e não dá para relevar ou minimizar os perigos. A cota de erros de montagem do elenco está escancarada no comodismo dos atletas, na apatia dos jogos e na normalidade diante de qualquer desempenho. Falta indignação e incômodo — coisa que Jorge Sampaoli, mesmo sem ter cabelo, percebeu e que, possivelmente, em uma função inversa, poderá até fazer nascer pelos na cabeça, tamanha a capacidade que o Atlético tem de impactar o improvável da nossa existência.