Benfica anuncia retorno do técnico José Mourinho após 25 anos

Benfica anuncia retorno do técnico José Mourinho após 25 anosComandante português, de 62 anos, chega ao CT do clube, localizado no Seixal, para assinar contrato até junho de 2027 com os Encarnados
O Benfica anunciou, nesta quinta-feira (18), a volta do técnico José Mourinho depois de 25 anos. Assim, o comandante português chegou ao CT do clube, localizado no Seixal, às 9h (de Brasília) para assinar contrato até junho de 2027.
Dessa forma, o experiente profissional comemorou o retorno ao clube e prometeu foco total. Ele, então, fará sua estreia no próximo sábado (20), contra o AVS, em Vila das Aves, pelo Campeonato Português.
“São 25 anos, mas não venho para celebrar a carreira. Tive a oportunidade de trabalhar nos maiores clubes do mundo, e quero falar, como representante dos milhões de benfiquistas que existem nesse mundo, que nenhum dos outros gigantes clubes que tive a oportunidade de treinador me fez me sentir mais honrado, mais responsabilizado e mais motivado do que ser o treinador do Benfica”, disse.
“Palavras o vento às vezes leva, as atitudes não, e a promessa é muito clara: vou viver para o Benfica, vou viver para minha missão. Saí de casa e disse: “até domingo”. Significa que até domingo daqui não vou sair, e acho que é de fato uma honra tremenda, e a minha experiência me ajuda a controlar as emoções. Daqui a 48 horas temos jogos e, para a nação benfiquista, não há nada mais importante do que o jogo que temos daqui a mais ou menos 48 horas”, completou.
Retorno à terra natal
O treinador iniciou sua carreira justamente no Benfica, em 2000, aos 37 anos. Na ocasião, chegou para substituir o alemão Jupp Heynckes e assumiu os Encarnados na quinta rodada do Campeonato Português. Naquele momento, estreou com derrota por 1 a 0 para o Boavista e despediu-se com vitória por 3 a 0 no clássico com o Sporting.
A saída ocorreu devido a uma mudança na presidência do clube, que decidiu fazer uma mudança no comando da equipe. Foram três meses de trabalho, com Mozer, ex-zagueiro do Flamengo, como auxiliar.
Em seguida, assumiu o União de Leiria, em agosto de 2001, e chegou a atenção do Porto. No principal rival dos Encarnados, conquistou dois títulos do Campeonato Português (2002/03 e 2003/04), Copa da Uefa (2002/03), uma Taça de Portugal, uma Supercopa de Portugal e a segunda Champions League dos Dragões. Foram 127 jogos, 91 vitórias, 21 empates e 15 derrotas.
