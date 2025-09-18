Benfica anuncia retorno do técnico José Mourinho após 25 anos

Uma publicação compartilhada por Sport Lisboa e Benfica (@slbenfica)

Retorno à terra natal

O treinador iniciou sua carreira justamente no Benfica, em 2000, aos 37 anos. Na ocasião, chegou para substituir o alemão Jupp Heynckes e assumiu os Encarnados na quinta rodada do Campeonato Português. Naquele momento, estreou com derrota por 1 a 0 para o Boavista e despediu-se com vitória por 3 a 0 no clássico com o Sporting.

A saída ocorreu devido a uma mudança na presidência do clube, que decidiu fazer uma mudança no comando da equipe. Foram três meses de trabalho, com Mozer, ex-zagueiro do Flamengo, como auxiliar.

Em seguida, assumiu o União de Leiria, em agosto de 2001, e chegou a atenção do Porto. No principal rival dos Encarnados, conquistou dois títulos do Campeonato Português (2002/03 e 2003/04), Copa da Uefa (2002/03), uma Taça de Portugal, uma Supercopa de Portugal e a segunda Champions League dos Dragões. Foram 127 jogos, 91 vitórias, 21 empates e 15 derrotas.

