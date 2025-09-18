Beckham volta a cobrar jogadores e lamenta por crise no United: “Que estejam sofrendo”

Ídolo do clube inglês falou sobre o momento do clube durante entrevista em programa esportivo dos Estados Unidos / Crédito: Jogada 10

David Beckham quebrou novamente o silêncio para protestar contra a crise esportiva vivida pelo Manchester United. Ídolo histórico do clube, o ex-jogador fez questão de expor seu descontentamento com o desempenho da equipe na atual temporada e disse esperar uma resposta emocional dos atletas. “Espero que eles estejam sofrendo como nós, torcedores”, disse em um trecho de seu comentário. O astro comentou a crise logo após a derrota mais recente no clássico contra o Manchester City, durante um programa esportivo dos EUA.

Apesar das críticas na pré-temporada, o astro evita tecer comentários sobre o clube publicamente. Acontece que o ex-jogador disse estar “farto” do que vê em campo e, por isso, faz críticas — a fim de que haja evolução imediata. “Sendo um ex-jogador e um torcedor, espero que eles estejam sofrendo como nós. Tenho certeza de que sim, porque ninguém entra em campo querendo perder. Mas o que estamos vendo é difícil de aceitar”, comentou. Manchester United em crise A fala ocorreu na esteira de mais uma atuação decepcionante: o revés por 3 a 0 para o rival City no Etihad Stadium. Para além do contexto de um clássico, o resultado intensificou a pressão sobre o elenco e comissão técnica em decorrência do retrospecto recente. O técnico Ruben Amorim, substituto de Erik ten Hag, só somou quatro pontos com sua equipe nas quatro primeiras rodadas da Premier League. Para se ter noção, trata-se do pior início do clube na competição desde 1992.

“Depois de um jogo desses, você não sai de casa”, completou David. Além da derrota no clássico, os Red Devils já acumulam resultados negativos em jogos de menor expressão e não demonstram evolução tática ou emocional. Mesmo com investimentos em contratações como Benjamin Sesko, Matheus Cunha e Bryan Mbeumo, o desempenho coletivo segue abaixo das expectativas, e a pressão externa cresce a cada rodada.

Insatisfação de Beckham reverbera O astro evitou responsabilizar apenas a comissão técnica diante do cenário e cobrou uma reação, sobretudo, emocional do elenco. “Não importa quem está no comando. Os jogadores precisam sentir a dor do torcedor”, prosseguiu. “Quando você perde para o City, você não sai. Se sair, vai encontrar torcedores do United e vai ter que lidar com isso. Foi uma experiência difícil assistir”, desabafou.