Barreal perde espaço com Vojvoda e futuro no Santos fica em aberto

Argentino tem contrato até dezembro e viu minutagem despencar nos últimos jogos. Concorrência por posição aumentou após reforços

A situação acontece a pouco mais de três meses do término do empréstimo junto ao Cincinnati, dos Estados Unidos. O vínculo atual prevê opção de compra, no Cruzeiro, em 2023, esse valor girava em torno de 4 milhões de dólares (cerca de R$ 24 milhões na cotação da época). No entanto, o cenário no Peixe hoje é diferente daquele do início da temporada, quando Barreal chegou como aposta para se firmar no futebol brasileiro.

O meia-atacante Álvaro Barreal atravessa momento de indefinição no Santos. Destaque em períodos sob o comando do ex-técnico Cleber Xavier, o argentino perdeu espaço desde a chegada de Juan Pablo Vojvoda. Nas últimas rodadas, sua participação foi mínima. Afinal, atuou pouco mais de cinco minutos contra o Fluminense e sequer saiu do banco diante do Atlético-MG.

Barreal vê concorrência aumentar no Santos

Com a chegada de Victor Hugo, para o meio, e de Lautaro Díaz, para o ataque, a concorrência por uma vaga aumentou. Além disso, Benjamín Rollheiser volta de suspensão e pode reforçar o setor ofensivo já no clássico contra o São Paulo, na Vila Belmiro, pela próxima rodada do Brasileirão.

Apesar da queda de protagonismo, Barreal tem a polivalência como trunfo: pode atuar tanto pelas pontas quanto mais recuado, no meio. Em números, soma 21 jogos, cinco gols e uma assistência pelo Santos. Antes, no Cruzeiro, disputou 42 partidas, com dois gols e seis passes decisivos.

Problemas médicos também já atrapalharam o desempenho do argentino. Em 2024, Barreal conviveu com dores no tornozelo e encerrou a temporada após cirurgia de hérnia inguinal. Pelo Santos, foi anunciado em fevereiro deste ano, mas só estreou no fim daquele mês.

Agora, precisará não apenas recuperar espaço no elenco de Vojvoda, mas também convencer a diretoria de que vale o investimento para permanecer em definitivo na Vila Belmiro.