Babás de filhas de Neymar e Bruna Biancardi assinam termo de confiabilidade

Para ajudar a cuidar de Mavie, de quase 2 anos, e Mel, de dois meses, Bruna Biancardi e Neymar contam com babás na rotina da família. No entanto, para estar na intimidade da família, é necessário cumprir alguns requisitos. Quem fica responsável pela contratação das funcionárias na mansão é a mãe das meninas, Bruna. Ela conta com ajuda da sua equipe para fazer a seleção de quem vai trabalhar na residência.

Assim, ela realiza uma entrevista pessoal para escolher quem melhor agrada e cumpre com os requisitos necessários. Porém, as babás escolhidas precisam assinar um termo de confidencialidade, com o objetivo de preservar a intimidade da família do jogador. Ou seja, elas não podem compartilhar nada que acontece dentro da mansão. Neymar e Bruna avaliam nova mansão Depois de encerrar o contrato de locação da mansão em Cotia, a família de Neymar concentra esforços na escolha de um novo imóvel capaz de atender às necessidades. Aliás, a decisão de mudar de casa ocorreu após a constatação de que câmeras internas, operadas pelo proprietário, registravam o dia a dia no interior da residência. Com valores mensais de R$ 41.008,18, o contrato foi concluído de forma extrajudicial. Assim, entre as alternativas analisadas está um condomínio de alto padrão na Zona Oeste de São Paulo — reconhecido pela infraestrutura de segurança e privacidade. Os imóveis no local superam 2 mil metros quadrados, com arquitetura assinada por nomes consagrados e espaços luxuosos. A estrutura inclui spa, academia completa, quadras esportivas e áreas de lazer isoladas.