Atlético demite coordenador de performance após 43 dias de trabalho

Omar Feitosa chegou ao clube no dia 5 de agosto para substituir Cristiano Nunes; Galo não vai contratar novo profissional / Crédito: Jogada 10

Após 43 dias de trabalho, Omar Feitosa, coordenador de performance do Atlético, foi demitido nesta quinta-feira (18). Ele chegou ao clube no mês passado, no lugar de Cristiano Nunes, que deixou o Galo para trabalhar na Seleção Brasileira. Assim, o Atlético anunciou o profissional no dia 5 de agosto. Antes de trabalhar no Galo, ele estava no Cruzeiro, rival direto em Belo Horizonte.