Atlético demite coordenador de performance após 43 dias de trabalho

Omar Feitosa chegou ao clube no dia 5 de agosto para substituir Cristiano Nunes; Galo não vai contratar novo profissional
Após 43 dias de trabalho, Omar Feitosa, coordenador de performance do Atlético, foi demitido nesta quinta-feira (18). Ele chegou ao clube no mês passado, no lugar de Cristiano Nunes, que deixou o Galo para trabalhar na Seleção Brasileira.

Assim, o Atlético anunciou o profissional no dia 5 de agosto. Antes de trabalhar no Galo, ele estava no Cruzeiro, rival direto em Belo Horizonte.

O Atlético não pretende contratar nenhum outro profissional para substituir Omar, de acordo com o “ge”. O Galo, portanto, conta com os preparadores físicos Ricardinho e Luchesi. Eles seguem como os principais nomes de performance do clube.

Omar Feitosa tem licença de treinador da Confederação Brasileira de Futebol, e já trabalhou no Brasília, Paraná, Iporá, Londrina, Metropolitano e Ji-Paraná. Já como coordenador de performance, atuou no São Paulo, Palmeiras, Santos, Cruzeiro e Atlético.

