Arrascaeta supera craques mundiais como Vini, Yamal e Lewandowski em “live score”

Uruguaio fica atrás somente de CR7, Messi e Neymar Jr. na nova função oferecida pela plataforma com objetivo de aproximar fãs e ídolos / Crédito: Jogada 10

O Flashcore, aplicativo esportivo líder global no segmento de ‘live score’, anunciou o lançamento de seu mais novo projeto: o Follow Player. O novo recurso do aplicativo permite que os espectadores sigam seus jogadores favoritos, com atualizações em tempo real sobre gols, informações gerais e até avaliações de desempenho. No Brasil, Giorgian De Arrascaeta é o que mais faz sucesso entre os espectadores. O camisa 10 da Gávea não se destaca só em solo nacional, mas também aparece como o quarto jogador mais seguido da plataforma. Ele supera nomes como Vini Jr., Yamal e Lewandowski, por exemplo. Em contrapartida, perde para Cristiano Ronaldo, Neymar Jr. e Messi.

No total, a plataforma conta com mais de 568.000 jogadores ativos em seu banco de dados, dos quais mais de 30.000 são brasileiros. Globalmente, o jogador mais procurado é o português Cristiano Ronaldo, seguido por Messi, Yamal, Mbappé e Neymar Jr. Nova forma de consumir O recurso já está disponível no aplicativo Flashscore para Android e iOS, permitindo que os fãs recebam atualizações instantâneas sobre seus clubes. Além disso, cada usuário pode acompanhar até 100 jogadores em sua plataforma. Alexandre Vasconcellos, diretor regional do Flashscore no Brasil, comentou sobre a “pressão” de seguir a nova forma de consumido do público jovem. Por isso, o projeto tem recebido bastante confiança nos bastidores para uma aprovação geral. “Percebemos uma mudança significativa na forma como os fãs consomem esportes. Especialmente entre o público mais jovem, entre 18 e 25 anos, os fãs estão se interessando cada vez mais por dados específicos de jogadores, e não apenas por dados de clubes, como acontecia anteriormente”, e prosseguiu:

“No Brasileirão Série A, por exemplo, jogadores com mais seguidores do que seus próprios clubes são uma tendência. Apenas seis times são exceção a essa regra. Para atender a essa demanda, criamos o recurso ‘Seguir Jogador’ em nosso aplicativo, com o objetivo de oferecer um novo serviço personalizado para os fãs de futebol”, disse Alexandre. Cobertura completa ao usuário Entende-se o projeto como introdução à nova maneira de os fãs acompanharem os desempenhos individuais nas quatro principais ligas brasileiras. A profundidade dos dados e alertas varia de acordo com a competição para corresponder à cobertura disponível. Exemplos: Série A e Série B contam com a experiência completa (escalações, estatísticas de jogos ao vivo, estatísticas individuais de jogadores e avaliações de jogadores, incluindo alertas de classificação); a Série C conta apenas com escalações, estatísticas de jogos ao vivo e estatísticas individuais de jogadores; e a Série D tem uma cobertura básica — apenas estatísticas; os usuários recebem alertas de gols e cartões vermelhos.