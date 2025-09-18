Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Alan Patrick vira esperança de Roger Machado por permanência no Inter

Treinador avalia mudanças, mas aposta as fichas no histórico do camisa 10 contra o Grêmio
Sob pressão, o Internacional enfrenta o Grêmio, no domingo (21), às 17h30 (de Brasília), no Beira-Rio, pela 24ª rodada do Brasileirão. Assim, o Gre-Nal 448 pode ser determinante para o futuro do técnico Roger Machado. Por isso, o treinador aposta suas fichas em Alan Patrick, carrasco do rival tricolor.

Alan Patrick soma seis gols e quatro assistências em clássicos com o Grêmio. Assim, o meia pode igualar Nilmar, Ivo Diogo, Telêmaco, Tarciso e Lima, com sete, e entrar para a lista dos maiores goleadores. Este será o 15º Gre-Nal da carreira do camisa 10 colorado, que soma sete vitórias e apenas três derrotas, com 59% de aproveitamento.

“O Gre-Nal é um campeonato à parte, um jogo especial”, disse Alan Patrick.

No clássico do primeiro turno, Alan Patrick marcou o gol do empate em 1 a 1 — Anthoni, contra, havia colocado o Grêmio em vantagem. Dessa forma, igualou com nomes como Leandro Damião, Flávio Minuano, Índio, Ronaldinho, Luan e Éder Aleixo. Os maiores artilheiros do Gre-Nal são Sylvio Pirillo, Larry, Basílio e Juarez, com dez gols.

