Abel amplia invencibilidade na Argentina após triunfo do Palmeiras sobre o River

Desde que chegou ao Verdão, em 2020, o técnico português nunca perdeu na Argentina em jogos da Libertadores. São agora cinco partidas, com três vitórias e dois empates.

A vitória por 2 a 1 sobre o River Plate , nesta quarta-feira (17), no Monumental de Núñez, não apenas colocou o Palmeiras em vantagem nas quartas de final da Libertadores, como também ampliou um feito pessoal de Abel Ferreira. Afinal, o treinador aumentou a sua invencibilidade em solo argentino.

A trajetória começou justamente contra o River, em 2021, quando o Palmeiras venceu por 3 a 0 no Monumental, em duelo válido pela semifinal da edição 2020. Aliás, campanha que terminaria com o título continental diante do Santos. Na sequência, o Verdão superou o Defensa y Justicia por 2 a 1 na fase de grupos de 2021, empatou em 0 a 0 com o Boca Juniors na semifinal de 2023 e ficou no 1 a 1 contra o San Lorenzo, na fase de grupos de 2024.

O retrospecto positivo também se estende contra equipes estrangeiras. Afinal, Abel não perde para times de fora do Brasil há mais de dois anos. Aliás, a última derrota aconteceu em 5 de abril de 2023, contra o Bolívar, por 3 a 1, em La Paz. De lá para cá, foram 23 jogos, com 17 vitórias e seis empates.

Próximo compromisso do Palmeiras

Antes do jogo de volta contra o River, que definirá uma vaga na semifinal da Libertadores, o Palmeiras volta as atenções ao Brasileirão. No sábado (20), às 21h, a equipe enfrenta o Fortaleza no Allianz Parque. O Verdão ocupa a terceira posição na tabela, com 46 pontos, e ainda tem dois jogos a menos que os líderes.