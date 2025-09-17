Veja os pendurados do Vasco contra o Flamengo

Cruz-Maltino tem Lucas Freitas suspenso, mas apenas dois jogadores na berlinda para próxima rodada; saiba quem são

Dessa forma, os jogadores em questão são Rayan e Paulinho. O primeiro é titular absoluto de Fernando Diniz, enquanto o segundo é reserva. O atacante, afinal, levou amarelo contra Santos (20ª rodada) e Corinthians (21ª). Assim, caso sofra nova sanção, desfalcaria o Vasco contra o Bahia, em jogo atrasado da 16ª rodada.

O Vasco conta com jogadores pendurados para o clássico com o Flamengo, no domingo (21/9), às 17h30 (de Brasília), no Maracanã. Ao entrar em campo, uma dupla terá de lidar com a disciplina para evitar desfalcar o Cruz-Maltino na partida seguinte, contra o Bahia, no dia 24, em São Januário.

LEIA MAIS: Vasco não vence há mais de dois anos no Maracanã

Já Paulinho, que entrou em campo contra o Ceará, no último domingo (14/9), voltando a atuar após dois meses, levou amarelos logo nas primeiras partidas do Brasileirão. Primeiro, contra o próprio Ceará, mas pela quarta rodada. Depois, na oitava, contra o Vitória. Em ambas as oportunidades, o Vasco perdeu por 2 a 1. Provável reserva contra o Flamengo, o jogador precisará de cautela caso vá a campo para não desfalcar ainda mais o meio-campo do Vasco, que conta com Jair e Tchê Tchê lesionados.

Falando em amarelos, o zagueiro titular Lucas Freitas está suspenso após receber cartão no 2 a 2 contra o Ceará. Dessa forma, é provável que Fernando Diniz altere o time em todos os setores, promovendo o retorno de Hugo Moura ao papel de volante e iniciando pela primeira vez com Cuesta e Robert Renan na zaga.