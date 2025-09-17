Vasco precisa vencer o Flamengo para quebrar tabu de quase 10 anos

Cruz-Maltino possui incômoda escrita que persiste desde 2015 em confrontos diante do rival rubro-negro, válidos pelo Campeonato Brasileiro / Crédito: Jogada 10

O Vasco chega no clássico com o Flamengo como o grande azarão do confronto. Além da disparidade técnica evidenciada nas posições dos times na tabela de classificação do Brasileirão, o Cruz-Maltino briga também contra uma incômoda escrita de quase uma década. Caso não vença o Flamengo no próximo domingo (21), no Maracanã, o Vasco vai completar 10 anos sem vencer o rival pelo Campeonato Brasileiro. Isso porque a última vitória aconteceu no dia 27 de setembro de 2015.