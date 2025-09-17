Vasco não vence há mais de dois anos no Maracanã

Ao entrar em campo no próximo domingo (21/9), às 17h30 (de Brasília), para enfrentar o arquirrival Flamengo, o Vasco terá alguns tabus para se livrar. Afinal, não sabe o que é vencer no Maracanã há mais de dois anos. Além disso, também não derrota seu maior rival há ainda mais tempo. Confira no levantamento feito pelo Jogada10 .

A má fase no Maior do Mundo começou em 2023. Na ocasião, o Cruz-Maltino travava batalha ferrenha contra o rebaixamento e contava com o apoio da torcida para iniciar o segundo turno do Brasileirão com o pé direito. Não à toa, mais de 53 mil pessoas foram ao estádio às 11h para acompanhar ao difícil duelo contra o Atlético-MG, de Hulk, Paulinho (hoje, no Palmeiras) e companhia, no dia 20 de agosto.

Com gol de Serginho, o Vasco venceu por 1 a 0, para delírio do público no Maracanã, que, antes de a bola rolar, pode ver a apresentação de Dimitri Payet. A sequência ruim, porém, começou no mesmo ano, em derrota por 1 a 0 para o Flamengo, pela 28ª rodada. Este foi, afinal, o último jogo do Gigante da Colina no estádio em 2023.

Cadê as vitórias no Maracanã, Vasco?

Já em 2024, foram mais sete partidas, com quatro empates e três derrotas. Pelo Carioca, empates por 0 a 0 contra Flamengo e Fluminense durante a Taça Guanabara. Depois, na semifinal, o Vasco frustrou sua torcida ao empatar (1 a 1) e perder (1 a 0) para o Nova Iguaçu, sendo eliminado do Estadual. Pelo Brasileirão, foram derrotas para Flamengo (6 a 1) e Fluminense (2 a 1), além de um empate contra o Rubro-Negro (1 a 1), no jogo que marcou o primeiro gol de Coutinho no retorno ao time da Cruz de Malta.