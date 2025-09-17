Vasco deve ter um reforço do DM para enfrentar o Flamengo

A expectativa é de que Thiago Mendes seja reintegrado aos treinos com o restante do elenco até sexta-feira. Dessa forma, caberia ao técnico Fernando Diniz a decisão de relacioná-lo para o clássico.

O Vasco deve ter um reforço do departamento médico para enfrentar o Flamengo, domingo (21), no Maracanã. Trata-se de Thiago Mendes, que está em transição física após sofrer uma lesão na panturrilha direita que o tirou dos últimos três jogos.

No entanto, Lucas Piton e Tchê Tchê devem seguir como desfalques do Vasco. Ambos ainda estão em processo de recuperação no DESP (Departamento de Saúde e Performance) e sequer iniciaram a transição.

Lucas Piton teve uma lesão na panturrilha esquerda e deve ficar de fora também do jogo contra o Bahia, na próxima quarta-feira (24), contra o Bahia, em São Januário, em jogo atrasado do Brasileirão. Tchê Tchê voltou a sentir dores na coxa lesionada no jogo contra o Corinthians. O exame realizado não constatou uma nova lesão, mas a ideia e levá-lo para o jogo quando estiver plenamente recuperado das dores.

Sem Lucas Piton, Puma Rodríguez deve continuar improvisado na lateral-esquerda. Já Hugo Moura deve ser o escolhido para ocupar a vaga de Tchê Tchê. O volante vinha jogando como zagueiro, mas com a estreia de Cuesta, o caminho está livre para voltar ao meio-campo.