Sogra sobe o tom após polêmica com Neymar, e jogador contesta atrito entre eles

Os rumores sobre um suposto desconforto de Neymar com a presença da sogra em sua mansão de Santos gerou forte repercussão nas redes sociais. A repercussão sobre a mudança de Telma Fonseca à residência foi tamanha, que fez a mãe de Bruna Biancardi ‘quebrar o protocolo’ para se manifestar nas redes sociais. O caso começou com o boato de que Telma havia se mudado para a residência do casal, em Santos, junto à família do jogador – Biancardi e as filhas. Porém, a repercussão só ganhou corpo a partir da notícia sobre o suposto desconforto do atacante com a presença prolongada da sogra, especialmente pela mudança na rotina da mansão.

Segundo informações, o desconforto se iniciou a partir do desrespeito aos limites ao interferir na dinâmica doméstica e cotidiano dos funcionários da casa. Versão negada por todos os envolvidos no caso. Neymar nega desavença com sogra O camisa 10 decidiu se pronunciar através de um comentário nas redes sociais, ainda em meio à repercussão inicial da polêmica. Segundo a versão, a sogra não mora na residência e tampouco há atritos na relação entre eles. “Que mentira… Eu adoro minha sogra. Se tem uma pessoa que eu adoraria que estivesse morando com a gente, seria ela”, escreveu. Telma Fonseca endurece o tom A mãe de Biancardi seguiu a mesma linha, mas usou um tom mais duro quanto às informações. Ela desmentiu os boatos sobre sua mudança e disse que “sua educação não lhe permite invadir espaços alheios”.