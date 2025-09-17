São Paulo vence Flamengo e avança na Copa do Brasil Feminina

Com golaço de Duda Serrana, Tricolor faz 1 a 0 no Morumbis, em jogo único, elimina o rival e garante a vaga para as quartas de final do torneio / Crédito: Jogada 10

O São Paulo está classificado para as quartas de final da Copa do Brasil Feminina. Em um jogo único e decisivo, a equipe venceu o Flamengo por 1 a 0. A partida, que ocorreu na noite desta quarta-feira (17), foi no estádio do Morumbis. A classificação, aliás, veio com um golaço de Duda Serrana. A jogadora marcou em um chute de muito longe, no segundo tempo. O jogo A partida, sem dúvida, foi de muito estudo e forte marcação de ambos os lados. Com a importância de um jogo eliminatório único, nenhuma das equipes quis se expor demais. O primeiro tempo, portanto, terminou com o placar de 0 a 0, com poucas chances claras de gol criadas antes do intervalo.